Із Вітренком підписали річний контракт на пост голови "Нафтогазу”
Упродовж наступного року очільником “Нафтогазу буде Юрій Вітернко, із ним уже підписали відповідний контракт.
Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.
Там також стверджують, через шість місяців стартує конкурс із обрання голови правління "Нафтогазу".
Підготовка до конкурсу почнеться автоматично після того, як запрацює новий склад наглядової ради.
Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління", - зазначили в Офісі президента.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".
Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.
Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Згодом рішення про звільнення Коболєва з'явилося на сайті Кабміну.
Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №370-р про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України".
Також повідомлялось, що уряд просить просить наглядову раду "Нафтогазу" працювати до обрання нового складу.