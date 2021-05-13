Із Вітренком підписали річний контракт на пост голови "Нафтогазу”

В ОП обіцяють, що пізніше нового керівника компанії оберуть на відкритому конкурсі

В ОП обіцяють, що пізніше нового керівника компанії оберуть на відкритому конкурсі

Фото: із відкритих джерел

Упродовж наступного року очільником “Нафтогазу буде Юрій Вітернко, із ним уже підписали відповідний контракт.

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