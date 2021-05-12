Біля Офісу президента протестують гірники

Протестувальники вимагають зупинити руйнівні процеси в галузі

Протестувальники вимагають зупинити руйнівні процеси в галузі

Фото Укрінформ

У Києві гірники проводять всеукраїнську акцію протесту біля Офісу Президента, вимагаючи зарплати та зупинку руйнівних процесів у вугільній галузі.

Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Біля Офісу Президента розпочинається всеукраїнська акція протесту гірників, - написав профспілковий лідер та опублікував відео з місця події.

Він зазначив, що серед вимог протестувальників: розрахуватись з гірниками державних шахт по зарплатних боргах; зупинити руйнівні процеси у вугільній галузі; встановити адекватну ціну на вугілля; зупинити згубний для вітчизняного енергоринку імпорт ресурсів з Росії та Білорусі; відкликати законопроєкти, якими ліквідується соціальний діалог та встановлюється диктатура роботодавця.

Протестувальники прийшли під Офіс Президента під прапорами профспілки та з плакатами: "Голодним шахтарям – заробітну плату", "Віддайте нам нашу заплату!!!", "Наші сім’ї також хочуть їсти", "Ми не бидло, ми не раби, ми дочки і сини", "Віддайте зароблені кошти шахтарям" та інші.

Гірники гучно стукають шахтарськими касками об асфальт.

Як повідомлялося, ще 27 квітня шахтарі Донбасу попереджали про протести. Заборгованість по зарплаті в ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське No 1" складає 66, 318 млн грн, в ДП "Шахта ім. М. С. Сургая" - ще 76,353 млн грн.

7 травня на Луганщині 14 гірників страйкували під землею, вимагаючи заборговану зарплату. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати гірникам заробітної плати.

Цього ж дня стало відомо, що шахтарям перерахували лише 237 млн грн на погашення мільярдного зарплатного боргу. Також Міненерго звернулося з пропозицією вирішення проблеми до Мінфіну.