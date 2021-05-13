С Витренко подписали годовой контракт на пост главы "Нафтогаза"

В ОП обещают, что позже нового руководителя компании выберут на открытом конкурсе

В ОП обещают, что позже нового руководителя компании выберут на открытом конкурсе

Фото: из открытых источников

В течении следующего года главой "Нафтогаза будет Юрий Витернко, с ним уже подписали соответствующий контракт.

.