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13 мая 2021, 20:35 9

С Витренко подписали годовой контракт на пост главы "Нафтогаза"

13 мая 2021, 20:35 9
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Фото: из открытых источников
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В течении следующего года главой "Нафтогаза будет Юрий Витернко, с ним уже подписали соответствующий контракт.

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.

Там также утверждают, через шесть месяцев стартует конкурс по избранию председателя правления "Нафтогаза".

Подготовка к конкурсу начнется автоматически после того, как заработает новый состав наблюдательного совета.

Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по избранию председателя правления", - отметили в Офисе президента.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.

Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".

Также сообщалось, что правительство просит просит набсовет "Нафтогаза" работать до избрания нового состава.

Нафтогаз назначение Офис президента Юрий Витренко контракт

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