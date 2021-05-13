С Витренко подписали годовой контракт на пост главы "Нафтогаза"
В течении следующего года главой "Нафтогаза будет Юрий Витернко, с ним уже подписали соответствующий контракт.
Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.
Там также утверждают, через шесть месяцев стартует конкурс по избранию председателя правления "Нафтогаза".
Подготовка к конкурсу начнется автоматически после того, как заработает новый состав наблюдательного совета.
Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по избранию председателя правления", - отметили в Офисе президента.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.
Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.
Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".
Также сообщалось, что правительство просит просит набсовет "Нафтогаза" работать до избрания нового состава.