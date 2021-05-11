Протест на Банковій: ще двом підозрюваним змінили запобіжні заходи на м'якші

Замість цілодобового домашнього арешту вони тепер перебувають під нічним

Замість цілодобового домашнього арешту вони тепер перебувають під нічним

Фото з відкритих джерел

Київський апеляційний суд змінив запобіжні заходи Артему Лісовцю та Давиду Гаджимурадову, які є підозрюваними у справі щодо хуліганства під час акції під Офісом Президента 20 березня, з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Про це повідомили в пресслужбі суду, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Так, у пресслужбі підтвердили, що суд змінив підозрюваним Артему Лісовцю та Давиду Гаджимурадову, які є підозрюваними у справі щодо хуліганства під час акції під Офісом Президента 20 березня, запобіжні заходи з цілодобового домашнього арешту на нічний .

Як повідомлялося про протест на Банковій, двом активістам розширили підозру. Їм додали статтю "наруга над державними символами".

Раніше, 29 квітня, суд пом'якшив запобіжний захід Білковському. Замість цілодобового домашнього арешту активістові призначений нічний.

28 квітня у справі протестів на Банковій суд змінив запобіжний захід активісту Філімонову. Раніше йому присудили цілодобовий домашній арешт.

Також 21 квітня щодо акції під ОП апеляційний суд скасував домашній арешт Ратушного. Понад 10 людей були готові взяти його на поруки.

Нагадаємо, 20 березня під час протестів прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

23 березня МВС назвало імена підозрюваних у пошкодженні фасаду Офісу президента. У відомстві заявляють, що мітинг на підтримку активіста Сергія Стерненка не був мирним.

25 березня щодо вандалізму на Банковій одному із активістів оголосили підозру, іншого відправили під арешт.