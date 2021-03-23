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23 березня 2021, 15:19 199

МВС назвало імена підозрюваних у пошкодженні фасаду Офісу президента

23 березня 2021, 15:19 199
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У відомстві заявляють, що мітинг на підтримку активіста Сергія Стерненка не був мирним
Фото: radiosvoboda
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Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, в якому були названі підозрювані в організації та активній участі в акції протесту під будівлею Офісу президента 20 березня.

Відповідне відео опубліковане на сайті МВС, передає RegioNews.

Владислав Гранецький-Стафійчук, затриманий, йому пред’явлена підозра за ч. 4 ст. 296 ККУ.

У знищенні майна підозрюють голову громадської організації "Гонор" Сергія Філімонова, представника ГО "Гонор" Олексія Білковського, керівника громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного і Дениса Міщенка.

Також поліцейські заявляють, що ідентифікували на акції Вадима Адамова та представника ГО "Гонор" Олега Кабезького, але про оголошення підозр їм поки не йдеться.

Підозри отримали лідеру руху "Гонор" Сергій Філімонов та ветеран війни на сході України Влад Сорд.

Їм інкримінують "хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень”.

За даними юридичної компаніє "Міллер", сьогодні, 23 березня підозру вручили також Олексію Білковському, йому будуть обирати запобіжний захід.

Один із фігурантів списку МВС, Роман Ратушний заявив у Facebook, що на відео не він.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка".

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