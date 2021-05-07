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07 травня 2021, 19:18 556

Протест на Банковій: двом активістам розширили підозру

07 травня 2021, 19:18 556
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Їм додали статтю "наруга над державними символами"
Їм додали статтю "наруга над державними символами"
Фото з відкритих джерел
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Учасникам акції під Офісом Президента на підтримку Сергія Стерненка Євгену Строканю та Давиду Гаджимурадову додали до підозри нову статтю.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews з посиланням на УНН .

Так, джерело підтвердило, що Строканю та Гаджимурадову днями додали нову статтю - 338 ККУ (наруга над державними символами).

Також адвокат Строканя Дмитро Біловчук підтвердив, що його клієнту додали нову статтю.

Як повідомлялося 29 квітня щодо протесту на Банковій, суд пом'якшив запобіжний захід Білковському. Замість цілодобового домашнього арешту активістові призначений нічний.

Раніше, 28 квітня у справі протестів на Банковій суд змінив запобіжний захід активісту Філімонову. Раніше йому присудили цілодобовий домашній арешт.

Також 21 квітня щодо акції під ОП апеляційний суд скасував домашній арешт Ратушного. Понад 10 людей були готові взяти його на поруки.

Нагадаємо, 20 березня під час протестів прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

23 березня МВС назвало імена підозрюваних у пошкодженні фасаду Офісу президента. У відомстві заявляють, що мітинг на підтримку активіста Сергія Стерненка не був мирним.

25 березня щодо вандалізму на Банковій одному із активістів оголосили підозру, іншого відправили під арешт.

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