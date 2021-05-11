Протест на Банковой: еще двум подозреваемым изменили меры пресечения на более мягкие

Вместо круглосуточного домашнего ареста они теперь находятся под ночным

Вместо круглосуточного домашнего ареста они теперь находятся под ночным

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Киевский апелляционный суд изменил меры пресечения Артему Лисовцу и Давиду Гаджимурадову, которые являются подозреваемыми по делу о хулиганстве во время акции под Офисом Президента 20 марта, из круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Так, в пресс-службе подтвердили, что суд изменил подозреваемым Артему Лисовцу и Давиду Гаджимурадову, которые являются подозреваемыми по делу о хулиганстве во время акции под Офисом Президента 20 марта, меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной .

Как сообщалось о протесте на Банковой, двум активистам расширили подозрение. Им добавили статью"надругательство над государственными символами".

Ранее, 29 апреля, суд смягчил меру пресечения Белковскому. Вместо круглосуточного домашнего ареста активисту назначен ночной.

28 апреля по делу протестов на Банковой суд изменил меру пресечения активисту Филимонову. Ранее ему присудили круглосуточный домашний арест.

Также 21 апреля по акции под ОП апелляционный суд отменил домашний арест Ратушного. Более 10 человек были готовы взять его на поруки.

Напомним, 20 марта во время протестов сторонники Стерненко облили офис президента краской и забросали файерами. Также они из газовой горелки подожгли табличку здания.

23 марта МВД назвало имена подозреваемых в повреждении фасада офиса президента. В ведомстве заявляют, что митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко не был мирным.

25 марта относительно вандализма на Банковой одному из активистов объявили подозрение, другого отправили под арест.