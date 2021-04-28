Протест на Банковій: суд змінив запобіжний захід активісту філімонову

Раніше йому присудили цілодобовий домашній арешт

Раніше йому присудили цілодобовий домашній арешт

Фото: Суспільне

Київський міський апеляційний суд змінив запобіжний захід активісту Сергію Філімонову, який фігурує у справі пошкодження фасаду Офісу президента під час акції протесту 20 березня.

Про це повідомляє Суспільне, передає Regionews.

Згідно із рішенням суду, Філімонов буде перебувати під нічним домашнім арештом з 22:00 до 8:00. Адвокати підозрюваного просили скасувати запобіжний захід, наголошуючи на його необґрунтованості.

Я вважаю, що фаєр, який я запалив – це не була зброя, я нікому не збирався наносити тілесні ушкодження, а акція була абсолютно мирною. Тому я вважаю, що це рішення все одно не справедливе, але я радий, що хоча б так", – заявив у суді Філімонов.

Також за рішенням суду, він повинен прибувати на вимогу слідчих чи суду, а також здати закордонні паспорти.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

1 квітня суд відправив активіста Філімонова під домашній арешт. Тоді суддя Крістіна Константинова вирішила, що активіст буде цілодобово перебувати вдома.