Стало відомо, коли КСУ візьметься за подання про неконституційність призначення членів НКРЕКП
Велика палата Конституційного Суду на пленарному засіданні 18 травня розгляне конституційне подання 50 нардепів щодо відповідності Конституції призначення членів що Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт суду.
Пленарне засідання почнеться 18 травня о 10:00, на офіційному веб-сайті суду буде вестись трансляція засідання.
Відомо, що у листопаді торік до Конституційного Суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності призначення діючого складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Нардепи просять визнати неконституційними і скасувати укази президента 2018-2019 років про призначення членів НКРЕКП: Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Оксани Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій, Валерія Тарасюка та Олексія Магди.
Раніше повідомлялося, що КСУ перевірить конституційність скасування мажоритарної системи в Україні.