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11 травня 2021, 17:06 225

Стало відомо, коли КСУ візьметься за подання про неконституційність призначення членів НКРЕКП

11 травня 2021, 17:06 225
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Подання надійшло до КСУ ще у листопаді 2020 року
Подання надійшло до КСУ ще у листопаді 2020 року
Фото з відкритих джерел
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Велика палата Конституційного Суду на пленарному засіданні 18 травня розгляне конституційне подання 50 нардепів щодо відповідності Конституції призначення членів що Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт суду.

Пленарне засідання почнеться 18 травня о 10:00, на офіційному веб-сайті суду буде вестись трансляція засідання.

Відомо, що у листопаді торік до Конституційного Суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності призначення діючого складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Нардепи просять визнати неконституційними і скасувати укази президента 2018-2019 років про призначення членів НКРЕКП: Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Оксани Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій, Валерія Тарасюка та Олексія Магди.

Раніше повідомлялося, що КСУ перевірить конституційність скасування мажоритарної системи в Україні.

суд Україна НКРЕКП Конституційний суд нардеп КСУ

 
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