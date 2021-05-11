Стало відомо, коли КСУ візьметься за подання про неконституційність призначення членів НКРЕКП

Подання надійшло до КСУ ще у листопаді 2020 року

Подання надійшло до КСУ ще у листопаді 2020 року

Фото з відкритих джерел

Велика палата Конституційного Суду на пленарному засіданні 18 травня розгляне конституційне подання 50 нардепів щодо відповідності Конституції призначення членів що Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт суду.

Пленарне засідання почнеться 18 травня о 10:00, на офіційному веб-сайті суду буде вестись трансляція засідання.

Відомо, що у листопаді торік до Конституційного Суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності призначення діючого складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Нардепи просять визнати неконституційними і скасувати укази президента 2018-2019 років про призначення членів НКРЕКП: Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Оксани Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій, Валерія Тарасюка та Олексія Магди.

Раніше повідомлялося, що КСУ перевірить конституційність скасування мажоритарної системи в Україні.