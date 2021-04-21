Акція під ОП: апеляційний суд скасував домашній арешт Ратушного

Понад 10 людей були готові взяти його на поруки

Понад 10 людей були готові взяти його на поруки

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Суддя Київського апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу голови ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного та скасувала його запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Відповідне рішення оголосила суддя Тетяна Фрич після слухання, передає RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Суддя Київського апеляційного суду Тетяна Фрич задовольнила апеляційну скаргу голови ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного та скасувала його запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Під час розгляду скарги адвокат Ратушного Євгенія Закревська вказала на ознаки його непричетності до правопорушень, які йому інкримінують, і зачитала перелік з понад 10 людей, готових взяти активіста на поруки.

Серед них: народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, член цієї ж партії Сергій Притула, співкоординаторка ГО "Захистимо Протасів Яр" Юлія Бартле, поет і журналіст Дмитро Лазуткін, краєзнавець Олександр Михайлик.

Прокуратура заперечувала проти перегляду запобіжного заходу, наполягаючи на тому, що рішення Печерського районного суду, за яким Ратушний мав цілодобово перебувати вдома і носити електронний браслет, було законним.

Зрештою суддя скасувала постанову суду першої інстанції. Відтак наразі йому не обрано запобіжний захід.

Як повідомлялося, 29 березня активіста Ратушного відправили під домашній арешт. Його зобов'язали носити електронний засіб контролю.

Згодом, 8 квітня суд переніс розгляд апеляції одного з учасників протесту. Апеляцію Ратушного перенесли через те, що Печерський районний суд Києва не передав матеріали справи до Київського апеляційного суду.

Нагадаємо, 20 березня під час протестів прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

23 березня МВС назвало імена підозрюваних у пошкодженні фасаду Офісу президента, серед них і Ратушний. У відомстві заявляють, що мітинг на підтримку активіста Сергія Стерненка не був мирним.

25 березня щодо вандалізму на Банковій одному із активістів оголосили підозру, іншого відправили під арешт. Активісту Ратушному може загрожувати від трьох до десяти років позбавлення волі