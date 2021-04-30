Справа Шеремета: Антоненка відпустили під домашній арешт
Він відсидів у СІЗО 1 рік і 4 місяці
Він відсидів у СІЗО 1 рік і 4 місяці
Обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка звільнили з СІЗО під домашній арешт.
Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.
"Щойно Шевченківський суд Києва перевів його на домашній арешт. На сьогоднішньому засіданні прокурор не став вимагати ув'язнення під вартою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що біля суду Антоненка прийшли підтримати прихильники, але правоохоронців набагато більше.
Нагадаємо, 31 березня Апеляційний суд Києва залишив без зміни рішення суду першої інстанції про арешт обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юрія Антоненка.
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