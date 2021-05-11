Суд скасував постанову ЦВК, яка забороняла місцеві вибори на Донбасі
Цією постановою були заборонені вибори 25 жовтня 2020 року
Цією постановою були заборонені вибори 25 жовтня 2020 року
Сьогодні, 11 травня Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів на Донбасі.
Про це повідомляє "Громадянська мережа ОПОРА", передає RegioNews.
Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу №855/25/20 за позовом до Центральної виборчої комісії щодо скасування її Постанови № 161 від 8 серпня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації
Повний текст рішення суду планують оприлюднити за 5 днів.
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