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11 травня 2021, 16:06 63

Суд скасував постанову ЦВК, яка забороняла місцеві вибори на Донбасі

11 травня 2021, 16:06 63
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Цією постановою були заборонені вибори 25 жовтня 2020 року
Цією постановою були заборонені вибори 25 жовтня 2020 року
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 11 травня Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів на Донбасі.

Про це повідомляє "Громадянська мережа ОПОРА", передає RegioNews.

Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу №855/25/20 за позовом до Центральної виборчої комісії щодо скасування її Постанови № 161 від 8 серпня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації

Повний текст рішення суду планують оприлюднити за 5 днів.

Нагадаємо, Верховний Суд скасував рішення ЦВК про перемогу Вірастюка на довиборах в Раду

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