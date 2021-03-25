Вандалізм на Банковій: одному із активістів оголосили підозру, іншого відправили під арешт

Активісту Ратушному може загрожувати від трьох до десяти років позбавлення волі

Активісту Ратушному може загрожувати від трьох до десяти років позбавлення волі

Фото: з відкритих джерел

Одному із київських активістів, який брав участь в акції під Офісом президента та яка закінчилася вандалізмом, вручили підозру. Ще одного активіста - Євгена Строканя суд відправив на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українську правду".

Так, за словами активіста Романа Ратушного, підозру йому оголосили на виході з одного з телеканалів. На цьому ж ефірі мав бути присутній і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, у якого напередодні Роман вимагав спростувати неправдиву інформацію на опублікованому відео щодо протестів на Банковій.

Я вважаю що замовником цієї підозри є заступник голови офісу президента Андрій Смирнов і це помста за мою діяльність щодо захисту Протасового яру від незаконної забудови Геннадія Корбана, інтереси якого Смирнов лобіює і після того як перестав бути його адвокатом", - зазначив він.

Активісту закидають участь у хуліганстві, яке було вчинене групою осіб (від трьох до семи років позбавлення волі) та умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах. За це може загрожувати позбавлення волі від трьох до десяти років.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня. "Слуга народу” внесла в Раду постанову про засудження подій на Банковій.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка".