Протест на Банковій: суд пом'якшив запобіжний захід Білковському

Замість цілодобового домашнього арешту активістові призначений нічний

Замість цілодобового домашнього арешту активістові призначений нічний

Фото з відкритих джерел

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Олексію Білковському, який є підозрюваним у справі щодо хуліганства під час акції під Офісом Президента 20 березня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН з посиланням на юридичну компанію, яка представляє його інтереси.

До нашого клієнта застосовано нічний домашній арешт - з 22:00 до 6:00 наступної доби. Цей запобіжний захід діятиме до 23 травня, - йдеться в повідомленні.

Білковському інкримінують хуліганство та умисне пошкодження або знищення майна і раніше Печерський районний суд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялося, 23 березня МВС назвало імена підозрюваних у пошкодженні фасаду Офісу президента. У відомстві заявляють, що мітинг на підтримку активіста Сергія Стерненка не був мирним.

Згодом з приводу "вандалізму" на Банковій суд арештував ще одного з підозрюваних - під цілодобовий домашній арешт відправили Олексія Білковського.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.