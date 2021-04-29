Протест на Банковій: суд пом'якшив запобіжний захід Білковському
Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Олексію Білковському, який є підозрюваним у справі щодо хуліганства під час акції під Офісом Президента 20 березня.
Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН з посиланням на юридичну компанію, яка представляє його інтереси.
До нашого клієнта застосовано нічний домашній арешт - з 22:00 до 6:00 наступної доби. Цей запобіжний захід діятиме до 23 травня, - йдеться в повідомленні.
Білковському інкримінують хуліганство та умисне пошкодження або знищення майна і раніше Печерський районний суд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт.
Як повідомлялося, 23 березня МВС назвало імена підозрюваних у пошкодженні фасаду Офісу президента. У відомстві заявляють, що мітинг на підтримку активіста Сергія Стерненка не був мирним.
Згодом з приводу "вандалізму" на Банковій суд арештував ще одного з підозрюваних - під цілодобовий домашній арешт відправили Олексія Білковського.
Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.
Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.