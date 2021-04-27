"Чорний" список НАБУ: нардепи, Герега, Фірташ, міністр Степанов, харківський Терехов та інші

У ньому фігурують депутати від пропрезидентської фракції "Слуга народу”

У ньому фігурують депутати від пропрезидентської фракції "Слуга народу”

Фото: із відкритих джерел

Колишній перший заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний, який переховується за кордоном у зв’язку із фігуруванням у справі підготовки замаху на керівництво СБУ, опублікував список політиків та бізнесменів, якими, як він заявляє, найближчим часом зацікавиться НАБУ.

Про це він повідомив у себе в Telegram, передає RegioNews.

Нескромний заявляє, що список сфотографував співробітник СБУ на комп'ютері резидента однієї з іноземних розвідок.

Документ англійською мовою має заголовок "Особи, діяльність яких буде предметом додаткового розслідування після зміцнення антикорупційної інфраструктури та проведення судової реформи".

З-поміж декількох десятків прізвищ у ньому фігурує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

До списку також потрапили нардепи від "Слуги народу" Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Данило Гетманцев, Євген Шевченко.

У ньому вказані позафракційні нардепи Андрій Деркач і Олександр Дубінський, представники ОПЗЖ Ілля Ківа, Тарас Козак, Віктор Медведчук.

Крім того, за даними Нескоромного, НАБУ займеться главою МОЗ Максимом Степановим, главою НБУ Кирилом Шевченком, заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим.

Також у списку фігурують Дмитро Фырташ, Ігор Коломойський, Олександр Ярославський, співвласниця мережі "Епіцентр" Тетяна Герега та ще низка крупних бізнесменів та олігархів.

Список людей, у тому числі нардепів із президентської фракції, якими вже найближчим часом займеться НАБУ. Сфотографований співробітником СБУ на комп'ютері резидента однієї з іноземних розвідок. Депутати "Слуги народу", вам його Баканов (глава СБУ Іван Баканов - ред.) адже дійсно не показав?", - написав Нескоромний.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ.

27 січня СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до підготовки замовного вбивства. 4 лютого суд дозволив затримати Нескоромного. Раніше СБУ оголосила його у всеукраїнський та міждержавний розшук.

Також нагадаємо, що підприємство сина Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові.

Крім того, НАЗК проводить перевірку щодо секретаря Харківської міськради, в.о. міського голови Ігоря Терехова у зв'язку з можливим порушенням закону України "Про запобігання корупції", зокрема, на предмет отримання подарунків.