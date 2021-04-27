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27 квітня 2021, 09:46 2049

У Києві затримали 16-річного хлопця на потрійному вбивстві своїх рідних

27 квітня 2021, 09:46 2049
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці Києва затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства: загинули батьки хлопця та його 8-річний брат від численних ножових поранень.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними правоохоронців, до поліції звернулась жінка з повідомленням про те, що близько трьох днів не виходить на зв’язок її син, який разом із дружиною та дітьми проживає у квартирі на вулиці Ревуцького. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Потрапивши до квартири, правоохоронці виявили тіла власників помешкання та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Усі троє - місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження.

Після проведення комплексу оперативно-пошукових заходів, ми встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих. Підлітка затримали під час відпрацювання району у порядку статті 208 КПК. При собі він мав ніж, який було вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи", - розповіли у поліції.

Як з’ясувалось, підліток під час чергового конфлікту з батьками спочатку наніс смертельні поранення своєму батькові та матері, а потім так само вбив малолітнього брата. Після скоєного хлопець ще кілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він втік.

Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Найближчим часом хлопцю буде повідомлено про підозру та суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 квітня у центрі Дніпра кілер розстріляв людину в автомобілі, це сталося на очах сина вбитого.

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