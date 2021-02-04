Справа замаху на вбивство посадовця СБУ: суд дозволив затримати Нескоромного

Раніше СБУ оголосила його у всеукраїнський та міждержавний розшук

Раніше СБУ оголосила його у всеукраїнський та міждержавний розшук

Фото: із відкритих джерел

Суд дав дозвіл на затримання колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства керівника внутрішньої безпеки спецслужби Андрія Наумова.

Про це повідомляється на сайті МВС в реєстрі осіб, які переховуються від органів влади, передає RegioNews.

Так, у графі "запобіжний захід" у розшуковій картці Нескромного на сайті МВС повідомляється, що судом ухвалена постанова про дозвіл на затримання з метою приводу.

За даними МВС, дата зникнення Нескоромного - 29 січня 2021 року, його звинувачують у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.

Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.

27 січня СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до підготовки замовного вбивства.