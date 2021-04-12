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12 квітня 2021, 13:52 598

НАЗК перевірить в.о. мера Харкова Терехова на корупцію

12 квітня 2021, 13:52 598
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Перевірка стосується можливого порушення закону України "Про запобігання корупції"
Перевірка стосується можливого порушення закону України "Про запобігання корупції"
Фото: із відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірку щодо секретаря Харківської міськради, в.о. міського голови Ігоря Терехова.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила депутат Харківської міськради від фракції "Слуга Народу" Аліна Мустафаєва, передає RegioNews.

Вона опублікувала відповідь від НАЗК із підписом в.о. керівника департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції Олександра Шульги.

Національне агентство з питань запобігання корупції інформує, що за результатами розгляду Ваших звернень від 11.03.2021 No533/0321/XМ та від 24.03.2021 Na566/0321/XМ розпочато моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції”, зокрема щодо одержання подарунків секретарем Харківської міської ради Тереховим Ігорем Олександровичем", - йдеться в листі НАЗК.

Як раніше писав RegioNews, НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн грн на свою рекламу.

Також повідомлялося, що підприємство сина Ігоря Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків в Харкові.

Крім того, RegioNews писав, що депутати Харківської міськради проголосували за виділення земельної ділянки під будівництво чергового філії сімейної клініки Ігоря Терехова "ОН Клінік".

Крім того повідомлялося, що Терехов хоче "освоїти" на футбольних полях зайвих 46 млн.

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Ігор Терехов Харків НАЗК корупція перевірки

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