Підприємство сина Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові, - депутат

НАЗК має з’ясувати, куди поділися бюджетні гроші

НАЗК має з’ясувати, куди поділися бюджетні гроші

Депутат харківської міськради Аліна Мустафаєва направила запит до Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно можливих корупційних дій в.о. мера Харкова Ігоря Терехова та його сина Миколи Терехова

Про це Мустафаєва повідомила на власній сторінці у "Фейсбуці", передає RegioNews.

Зокрема вона повідомила, що мешканці харківських будинків жаліються на те, що останні роки ремонти в їхніх будинках не проводились, хоча гроші на це з міського бюджету виділялися.

"9 з 10 будинків скаржаться, що останні 10 – 15 років жодних ремонтів не проводилось", - заявила вона, додавши, що 80% всіх відповідних тендерів виграло комунальне підприємство "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" і саме ця компанія мала виконати всі необхідні ремонтні роботи.

Мустафаєва також зазначила, що донедавна керівником цього комунального підприємства був Микола Ігоревич Терехов – син нинішнього в.о. міського голови Ігоря Терехова.

Конкретно цій людині нам треба поставити запитання: шановний Миколо Ігоровичу, куди ж поділися гроші?.. Давайте задумаємся, чи дійсно це людина, яка завжди декларує, що його цікавить Харків і харків’яни, що він успішний і на благо всім нам? Адже складається така картинка і враження, що все для блага сім’ї Терехова, але аж ніяк не харків’янам", - зазначила Мустафаєва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він узяв 1,6 млн на свою рекламу.