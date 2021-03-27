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27 березня 2021, 10:02 98

Підприємство сина Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові, - депутат

27 березня 2021, 10:02 98
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Депутат харківської міськради Аліна Мустафаєва направила запит до Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно можливих корупційних дій в.о. мера Харкова Ігоря Терехова та його сина Миколи Терехова

Про це Мустафаєва повідомила на власній сторінці у "Фейсбуці", передає RegioNews.

Зокрема вона повідомила, що мешканці харківських будинків жаліються на те, що останні роки ремонти в їхніх будинках не проводились, хоча гроші на це з міського бюджету виділялися.

"9 з 10 будинків скаржаться, що останні 10 – 15 років жодних ремонтів не проводилось", - заявила вона, додавши, що 80% всіх відповідних тендерів виграло комунальне підприємство "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" і саме ця компанія мала виконати всі необхідні ремонтні роботи.

Мустафаєва також зазначила, що донедавна керівником цього комунального підприємства був Микола Ігоревич Терехов – син нинішнього в.о. міського голови Ігоря Терехова.

Конкретно цій людині нам треба поставити запитання: шановний Миколо Ігоровичу, куди ж поділися гроші?.. Давайте задумаємся, чи дійсно це людина, яка завжди декларує, що його цікавить Харків і харків’яни, що він успішний і на благо всім нам? Адже складається така картинка і враження, що все для блага сім’ї Терехова, але аж ніяк не харків’янам", - зазначила Мустафаєва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він узяв 1,6 млн на свою рекламу.

вибори НАЗК бюджетні кошти Харків корупція Ігор Терехов

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