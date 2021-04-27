"Черный" список НАБУ: нардепы, Герега, Фирташ, министр Степанов, харьковский Терехов и другие

В нем фигурируют депутаты от пропрезидентской фракции "Слуга народа"

В нем фигурируют депутаты от пропрезидентской фракции "Слуга народа"

Фото: из открытых источников

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, который скрывается за границей в связи с фигурированием в деле подготовки покушения на руководство СБУ, опубликовал список политиков и бизнесменов, которыми, как он заявляет, в ближайшее время заинтересуется НАБУ.

Об этом он сообщил у себя в Telegram, передает RegioNews.

Нескромный заявляет, что список сфотографировал сотрудник СБУ на компьютере резидента одной из иностранных разведок.

Документ на английском языке имеет название "Лица, деятельность которых будет предметом дополнительного расследования после укрепления антикоррупционной инфраструктуры и проведения судебной реформы".

Среди нескольких десятков фамилий в нем фигурирует секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

В список также попали нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Даниил Гетманцев, Евгений Шевченко.

В нем указаны внефракционные нардепы Андрей Деркач и Александр Дубинский, представители ОПЗЖ Илья Кива, Тарас Козак, Виктор Медведчук.

Кроме того, по данным Нескоромного, НАБУ займется главой Минздрава Максимом Степановым, главой НБУ Кириллом Шевченко, заместителем председателя Офиса президента Олегом Татаровым.

Также в списке фигурируют Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Александр Ярославский, совладелица сети "Эпицентр" Татьяна Герега и еще ряд крупных бизнесменов и олигархов.

Список людей, в том числе нардепов из президентской фракции, которыми уже в ближайшее время займется НАБУ. Сфотографирован сотрудником СБУ на компьютере резидента одной из иностранных разведок. Депутаты "Слуги народа", вам его Баканов (глава СБУ Иван Баканов - ред.) ведь правда не показал?", - написал Нескоромный.

Напомним, ранее в СБУ сообщили о задержании полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к подготовке заказного убийства. 4 февраля суд разрешил задержать Нескоромного. Ранее СБУ объявила его во всеукраинский и международный розыск.

Также напомним, что предприятие сына Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове.