НАБУ вчетверте судитиметься з прокурором САП щодо "справи Роттердам+", - адвокат

Тричі ВАКС підтверджував законність дій прокурора

Тричі ВАКС підтверджував законність дій прокурора

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Після трьох рішень Вищого антикорупційного суду( ВАКС), які підтвердили законність та обґрунтованість дій прокурора САП у закритій справі "Роттердам+", детективи НАБУ вирішили піти до суду вчетверте.

Про це повідомила адвокат Наталія Дригваль, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Ніяких підстав для чергового розгляду однієї і тієї ж заяви детективів про відвід прокурора немає і бути не може. Єдина мета цієї акції - чинити тиск на суд і офіс генерального прокурора і виправдати свою неефективність в очах суспільства, - вважає адвокат.

За її словами, на останньому такому судовому процесі, суддя ВАКС Оксана Олійник чітко вказала, що відсутні хоч які-небудь докази того, що прокурор САП діяв непрофесійно, вів справу не вірно, не вивчив документи, не взяв до уваги матеріали слідства тощо.

Три окремі рішення найавторитетнішого суду України протягом останніх півроку підтвердили, що прокурор бездоганно виконує покладені на нього функції процесуального керівника і абсолютно законно поставив під сумнів зібрані слідством за 4 роки матеріали, - підкреслила адвокат.

Вона зазначила, що в ситуації, коли терміни досудового розслідування закінчені, коли десятки експертиз підтверджують правильність формули, ніякого іншого рішення як закрити справу "Роттердам+" прокурори САП не могли прийняти.

Як повідомлялося, 9 квітня прокурор Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+". У НАБУ закликають Венедіктову замінити цього прокурора.

Раніше повідомлялося, що 21 січня прокурор САП вдруге закрив справу "Роттердам+”.

18 березня у справі "Роттердам+" суд знову відмовив у відводі прокурора, який двічі закривав справу. Рішення прийняв Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року ця історія відбулася вперше: САП закрила справу "Роттердам+", в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.