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26 квітня 2021, 17:28 45

Справу ексголови Кіровоградської ОДА Балоня передали до суду

26 квітня 2021, 17:28 45
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Фото: із відкритих джерел
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Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи НАБУ передали до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обвинувальний акт стосовно колишнього очільника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня та ще одного чиновника за фактом отримання хабара.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.

Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень неправомірної вигоди за не вчинення дій, спрямованих на перешкоду у проведенні його службовій діяльності”, - йдеться в повідомлені.

У відомстві нагадали, що Андрія Балоня та його пособника затримали у червні 2020 року одразу після отримання ними 250 тис. гривень. Попередньо було зафіксовано факт отримання першої частини грошей у розмірі 100 тис. гривень.

Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, 25 червня затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ, він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

3 липня за ексглаву Кіровоградської ОДА Балоня внесли заставу. Також було внесено заставу за його підлеглого Сергія Шевченка. У той же день обидва підозрюваних вийшли із СІЗО, отримавши особисті зобов'язання.

суд ВАКС кримінальна справа корупція Кіровоградська область Андрій Балонь

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