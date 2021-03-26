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26 березня 2021, 19:12 354

Терехов не знає профілів лікарень, які лікують харків'ян від COVID-19 (ВІДЕО)

26 березня 2021, 19:12 354
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Лікарі Харкова відзначають, що в.о. мера Харкова Ігор Терехов не знає профілів лікарень міста
Лікарі Харкова відзначають, що в.о. мера Харкова Ігор Терехов не знає профілів лікарень міста
Фото: із відкритих джерел
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Виконуючий обов'язки мера Харкова і секретар міської ради Ігор Терехов оконфузився в прямому ефірі незнанням профілів лікарень міста, в тому числі тих, які займаються лікуванням COVID-хворих.

Такий висновок вони зробили після участі Терехова в ефірі телеканалу "1+1", передає RegioNews.

Зокрема, в прямому ефірі Терехов заявив: "Нещодавно був у лікарні, профільної нашої лікарні, це 13-а інфекційна лікарня, яка є основною по ковіду".

Цю фразу Терехова відзначили харківські лікарі і звернули увагу, що в Харкові немає інфекційної лікарні №13, а 18 березня Терехов інспектував Міську клінічну лікарню №13. У цій лікарні навіть немає інфекційного відділення, а хворі з COVID-19 лікуються в пульмонологічному відділенні.

Місцевий телеграм-канал "Типовий Харків" висміяв Терехова в своєму відео.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Харкові витратили кілька мільйонів на мобільні бригади, а Терехов їх розпустив.

14 березня Терехова розкритикували за агітацію в Харкові під час загострення COVID-19. Секретар міської ради в розпал пандемії брав участь в масових святкуваннях.

Крім того, повідомлялося, що через гуляння, влаштованы Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Після цього в міськраді Харкова звернулися в прокуратуру через гулянь на Масляну, влаштованих Тереховим. Також на Харківщині створять спецкомісії для розслідування високу смертність від коронавируса.

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