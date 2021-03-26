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26 березня 2021, 17:30 21

У COVID-лікарнях Миколаївщини гостро не вистачає медперсоналу - голова ОДА

26 березня 2021, 17:30 21
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26 березня в регіоні зареєстрували загалом 50 295 хворих на коронавірус
Фото: із відкритих джерел
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У Миколаївській області не вистачає медичного персоналу для лікування хворих на COVID-19, місцева влада розглядає питання про виділення житла, щоб запросити лікарів із інших регіонів чи країн.

Про це під час брифінгу розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає RegioNews.

Зараз ми розгортаємо 209 додаткових ліжко-місць в ковідних госпіталях. Ми забезпечуємо їх кисневими концентраторами, НСЗУ фінансує інші потреби. Але наразі проблема полягає в тому, що у нас більше місць, аніж медперсоналу, який може їх обслуговувати”, - повідомив Кім.

Він додав, що зараз обговорюється питання щодо передачі одного з санаторіїв області під житло для медиків.

Сьогодні це питання вивчається з юридичної точки зору. Якщо все вийде, то вже на найближчу сесію обласної ради ми будемо виходити з цим до депутатів. Це дасть можливість запросити медиків із інших регіонів або навіть країн”, - зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли Миколаївщина перейде у "червону" зону карантину.

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