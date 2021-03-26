У Раді спрогнозували, коли в Україні буде пік коронавірусу
Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україну найближчими тижнями очікує пік епідемії COVID-19. Такі прогнози Національної академії наук та Міністерства охорони здоров'я.
Про це Радуцький написав у своєму Facebook, пише RegioNews.
"Київська школа економіки прогнозує, що наступного тижня більша частина регіонів країни потраплять до "червоної" зони. Вчені Національної академії наук прогнозують пік третьої хвилі на перші тижні квітня, МОЗ - на середину наступного місяця. Тож найближчими тижнями нас очікує пік епідемії", - зазначив парламентар.
За минулу добу в Україні виявили 18132 випадки COVID-19. Це найбільша кількість нових хворих за весь час пандемії. У...Posted by Михайло Радуцький on Friday, March 26, 2021
Раніше повідомлялося, що ще одна область України опинилася під загрозою потрапляння в "червону зону".