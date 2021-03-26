У Харкові біля лікарні знайшли тіло немовля: воно пролежало там декілька місяців

Тіло дитини виявлено у парку неподалік території однієї з міських лікарень

Тіло дитини виявлено у парку неподалік території однієї з міських лікарень

Фото: Нацполіція

У Харкові поліція встановлює обставини смерті немовляти, останки якого виявили у парку неподалік території однієї з міських лікарень.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області, інформація про подію надійшла від перехожого 26 березня близько 12:45.

"Чоловік, прямуючи через парк, побачив на землі тіло дитини, яке було присипане листям, та одразу викликав поліцію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час огляду місця події експерти дійшли попередніх висновків, що це тіло немовляти. У зв’язку із тим, що дитина померла, ймовірно, кілька місяців тому, визначити причини смерті за зовнішнім оглядом неможливо.

"Тіло було виявлено за 50 метрів від будівлі однієї з міських лікарень, в якій є гінекологічне відділення. Зараз поліцейські опитують персонал медичного закладу, перевіряють документацію та обліки породіль", - додали у відомстві.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

На даний час тривають слідчі дії. Поліція вживає комплекс необхідних заходів для встановлення осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, лікарні Харкова переповнені пацієнтами з коронавірусом.