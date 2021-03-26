Терехов не знает профилей больниц, которые лечат харьковчан от COVID-19 (ВИДЕО)
Исполняющий обязанности мэра Харькова и секретарь городского совета Игорь Терехов оконфузился в прямом эфире незнанием профилей больниц города, в том числе тех, которые занимаются лечением COVID-больных.
Такой вывод они сделали после участия Терехова в эфире телеканала "1+1", передає RegioNews.
В частности, в прямом эфире Терехов заявил: "Недавно был в больнице, профильной нашей больнице, это 13-я инфекционная больница, которая является основной по ковиду".
Эту фразу Терехова отметили харьковские врачи и обратили внимание, что в Харькове нет инфекционной больницы №13, а 18 марта Терехов инспектировал Городскую клиническую больницу №13. В этой больнице даже нет инфекционного отделения, а больные с COVID-19 лечатся в пульмонологическом отделении.
Местный телеграм-канал "Типичный Харьков" висмеял Терехова в своем видео.
Напомним, ранее мы писали, что в Харькове потратили несколько миллионов на мобильные бригады, а Терехов их распустил.
14 марта Терехова раскритиковали за агитацию в Харькове во время обострения COVID-19. Секретарь городского совета в разгар пандемии участвовал в массовых празднованиях.
Кроме того, сообщалось, что из-за гуляний, устроенных Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.
После этого в горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым. Также на Харьковщине создадут спецкомиссии для расследования высокой смертности от коронавируса.
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