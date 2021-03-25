Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов

Міська влада Харкова під керівництвом в. о. мера Ігоря Терехова зовсім провалили роботу по COVID-19. І катастрофа, про яку з початку року попереджали харківські медики та волонтери – тепер встановлений факт. Лікарні Харкова переповнені, місць в реанімаціях немає, лікарів і медперсоналу не вистачає. Влада реагує на ситуацію нерішуче, хаотично, а сам міський голова зайнятий майбутніми виборами.

Міська влада Харкова під керівництвом в. о. мера Ігоря Терехова зовсім провалили роботу по COVID-19. І катастрофа, про яку з початку року попереджали харківські медики та волонтери – тепер встановлений факт. Лікарні Харкова переповнені, місць в реанімаціях немає, лікарів і медперсоналу не вистачає. Влада реагує на ситуацію нерішуче, хаотично, а сам міський голова зайнятий майбутніми виборами.

На 25 березня у Харкові 609 нових випадків інфікування коронавірусом і місто залишається одним з лідерів по зростанню захворюваності. Харків'янам, яким не пощастить захворіти на COVID-19 у важкій формі зараз, найімовірніше залишиться тільки вмирати. Або сподіватися на диво. Надії на міську владу більше немає.

Лікарні Харкова заповнені на 100% і більше. Про це повідомив ЗМІ завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти, професор Володимир Корсунов. Він – один із тих, хто першим почав бити на сполох, намагаючись привернути увагу керівництва міста на те, що насувається лихо. Судячи з нинішньої ситуації, чути його ніхто з перших осіб Харкова і не збирався.

Зі слів Володимира Корсунова, в обласній інфекційній лікарні ситуація виглядає так: "Стаціонарні кисневі траси частково в трьох відділеннях з шести. Ще в трьох відділеннях кисневої магістралі немає зовсім. Тільки концентратори. Є на 15-20 літрів. Але переважна більшість з них - п'яти - або десятилітрові, які не можуть забезпечити потребу повною мірою. Якщо людина потребує більшого, ніж 10 літрів потоку кисню, то з цим величезні проблеми. Як в лікарнях рахують вільні місця, забезпечені киснем, я взагалі не розумію. На мою думку, це - маніпуляції".

В інших лікарнях міста становище нічим не краще. Волонтер Наталія Попова у недавньому інтерв'ю розповіла: "У залізничній лікарні лежить 60 пацієнтів, але там 6 місць реанімації. 60 пацієнтів дихають на концентраторах. Якщо комусь з них стає гірше, переводити нікуди — місць на ШВЛ, в реанімаціях немає. Всі ШВЛ в Харкові — зайняті, немає вільних... Це звучить жахливо, але мені телефонують знайомі головні лікарі ковідних лікарень з проханням когось госпіталізувати: раптом я знаю, що десь звільнилося місце. У Харкові місця на кисень зараз звільняються тільки в одному випадку — якщо хтось помирає".

Офіційна харківська статистика цю ситуацію в упор не помічає. За інформацією, яку МОЗ отримує з Харкова, заповнюваність лікарень становить близько 35%(!). А в режим "помаранчевої" карантинної зони міська влада погодилася перейти буквально на днях. Ще 17 березня тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов заявив, що не бачить підстав для посилення карантинних заходів, але якщо такі рекомендації отримає від спеціалістів, то можливість введення нових обмежень буде розглянута. Але річ у тім, що лікарі задовго до цієї заяви вже говорили про необхідність введення режиму "червоної" зони карантину. Чи вони для виконуючого обов'язки міського голови не такі вже фахівці?

Очевидно, що міська влада Харкова та особисто Ігор Терехов старанно уникали введення додаткових карантинних обмежень, і тягнули до останнього. Чому так? Восени в Харкові вибори міського голови, і Ігор Терехов дуже хоче позбутися приставки в. о. перед займаною їм посадою тимчасово мера. Всі його дії визначаються цією метою, він живе виборчою кампанією, а це логіка піару, але ніяк не управлінська. Адекватний керівник у сформованій у Харкові COVID-ситуації не намагався догодити виборцям, а брав би швидкі, жорсткі та, можливо, непопулярні заходи. Так, напевно, зробив би Геннадій Кернес. При всій суперечливості своєї натури, в критичні моменти для Харкова він завжди виявляв всю необхідну рішучість і прагматизм. Без цих якостей він просто не зміг би об'єднати харківський бізнес - і політичні еліти навколо спільної мети – роботи на майбутнє міста.

В нинішньому керівництві міської ради немає нікого, хто навіть віддалено нагадує Кернеса. Всі процеси в Харкові вже рік як пущені на напризволяще, щось триває за інерцією, але мерія міста, очолювана Ігорем Тереховим, перестала бути центром контролю та ініціативи, яким була за Геннадія Кернеса.

І це дуже помітно як раз по відпрацюванню міською владою ситуації з COVID-19. Наприклад, влітку минулого року з ініціативи Геннадія Кернеса були сформовані мобільні ковід-бригади, для них були закуплені автомобілі та необхідне обладнання. А вже в січні 2021 року став в. о. мера Ігор Терехов ці бригади розпускає. При цьому, ігнорує рекомендації облвідділу охорони здоров'я відновити їх роботу і аж до середини березня, коли загострення коронавірусної загрози вже стало більш ніж очевидним, твердить, що в мобільних COVID-бригадах немає ніякої потреби. Тобто, чи демонструє повне нерозуміння ситуації і свою посадову неадекватність, чи то навмисно приховує правду.

Те ж саме з лікарнями – наявністю достатньої кількості місць, медикаментів, персоналу. Прийняті рішення зводяться до встановлення додаткових ліжок. А ось із забезпеченням препаратами, місцями у відділеннях інтенсивної терапії та додатковим штатом лікарів і медперсоналу трохи складніше – це питання вирішується через НСЗУ, і міські чиновники від медицини, спираючись на прогнози, повинні були заздалегідь витребувати все, що необхідно для готовності до третьої хвилі пандемії. Тимчасовий мер Терехов, як перша особа міста, був зобов'язаний це питання тримати на контролі.

Соратник Геннадія Кернеса Михайло Добкін, який був міським головою у 2006-2010 роках, назвав дії міської влади у зв'язку з коронавірусною загрозою некомпетентними та безсистемними, про що написав у своєму телеграм-каналі : "...зміщення пріоритетів при розподілі бюджетних коштів міста від потреб медицини в бік самопіару, самоусунення від накопичених проблем лікарів і медперсоналу міських лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом, загравання з центральними органами влади – усе це, помножене ще й на самолюбування, призвело до плачевного результату". На думку Добкіна, необхідно терміново організовувати роботу міського штабу по боротьбі коронавірусом. При цьому міської влади потрібно об'єднати можливості міста, області, бізнесу і "виправляти свої ж помилки. Причому робити це треба терміново і без зволікання. Можна намагатися у всьому копіювати образ, стиль спілкування і методи керівництва колишнього керівника", - вважає ексмер Харкова.

Та, що стосується карантину. Адже його вводять не від нудьги. Весь комплекс обмежувальних заходів розрахований насамперед на те, щоб уникнути перевантаження медичних установ. І те, що в Харкові спостерігається, якщо називати речі своїми іменами, колапс міської охорони здоров'я – переконливий доказ проваленої мерією роботи з COVID-19, посилення карантину було необхідно ще як мінімум місяць тому.

Міська влада не особливо обтяжувала себе навіть агітацією населення дотримуватися елементарного маскового режиму. Особисто Ігор Терехов, навпаки – неодноразово подавав приклад його порушення: під час масових гулянь на Масляну, які, на самій-то справі, слід скасувати, і проводячи одне за іншим урочисті заходи в навчальних закладах міста та міських службах.

Варто при такому підході з боку виконуючих роль міського керівництва дивуватися COVID-кризі в окремо взятому Харкові, де передвиборчий популізм повністю витіснив управління, як головну функцію і обов'язок влади.

Усіма своїми діями керівництво Харкова показує одне – влади в місті немає. Така ситуація зберігається вже три місяці. Саме вона – головна причина різкого загострення ковід. І виходить, що ціною політичних амбіцій стає здоров'я і життя городян.