У міськраді Харкова звернулися до прокуратури через гуляння на Масляну, влаштовані Тереховим

Народні гуляння на Масляну у Харкові відбулися 14 березня

Народні гуляння на Масляну у Харкові відбулися 14 березня

Фото з відкритих джерел

Депутат Харківської міської ради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва звернулася до Офісу генерального прокурора з приводу народних гулянь на Масляну у Харкові, які були влаштовані в. о. мера міста Ігорем Тереховим.

Про це Мустафаєва повідомила у Telegram, пише RegioNews.

"Я, до речі, подала депутатське звернення в прокуратуру щодо "гулянок" на Масляну, які організував Терехов", - повідомила вона.

Як відомо, народні гуляння на Масляну 14 березня були організовані в. о. мера Харкова Ігорем Тереховим. У мережі багато фото із заходу, де чітко видно, що запобіжні заходи не були дотримані. Сам тимчасовий мер Харкова був присутній на заході без маски і не дотримувався дистанції.

Пізніше заступник Терехова Світлана Горбунова-Рубан заявила, що на Масляну Терехов нібито "хотів втішити харків'ян".

Нагадаємо, що через гуляння, влаштовані Тереховим, у Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Раніше ми писали, що Терехов особистим прикладом веде Харків в "лідери" по ковіду.

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