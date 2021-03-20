10:46  20 березня
В Україні знову понад 15 тисяч нових COVID-хворих: у яких областях найбільше
11:47  20 березня
У Києві мережа гіпермаркетів порушує карантин: ЗМІ показали фото
10:15  20 березня
Доба в ООС: проросійські бойовики вбили українського воїна
UA | RU
UA | RU
20 березня 2021, 13:13 594

У міськраді Харкова звернулися до прокуратури через гуляння на Масляну, влаштовані Тереховим

20 березня 2021, 13:13 594
Читайте также на русском языке
Народні гуляння на Масляну у Харкові відбулися 14 березня
Народні гуляння на Масляну у Харкові відбулися 14 березня
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Депутат Харківської міської ради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва звернулася до Офісу генерального прокурора з приводу народних гулянь на Масляну у Харкові, які були влаштовані в. о. мера міста Ігорем Тереховим.

Про це Мустафаєва повідомила у Telegram, пише RegioNews.

"Я, до речі, подала депутатське звернення в прокуратуру щодо "гулянок" на Масляну, які організував Терехов", - повідомила вона.

Як відомо, народні гуляння на Масляну 14 березня були організовані в. о. мера Харкова Ігорем Тереховим. У мережі багато фото із заходу, де чітко видно, що запобіжні заходи не були дотримані. Сам тимчасовий мер Харкова був присутній на заході без маски і не дотримувався дистанції.

Пізніше заступник Терехова Світлана Горбунова-Рубан заявила, що на Масляну Терехов нібито "хотів втішити харків'ян".

Нагадаємо, що через гуляння, влаштовані Тереховим, у Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Раніше ми писали, що Терехов особистим прикладом веде Харків в "лідери" по ковіду.

Читайте також: Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим.

Офіс генпрокурора Україна карантин Харьків Ігор Терехов

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Довибори на Донбасі: Ахметов перемагає з надмірним успіхом
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram