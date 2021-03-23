У Харкові витратили кілька мільйонів на мобільні бригади, а Терехов їх розпустив

Тим часом у місті стрімко зростає кількість хворих на коронавірус

Тим часом у місті стрімко зростає кількість хворих на коронавірус

Про це свідчить ситуація з мобільними ковідними бригадами, які Терехов розпустив цієї зими, і сьогодні, коли стрімко зростає число хворих, міська влада намагається набрати туди людей через оголошення на офіційному сайті Харківської міськради, повідомляє RegioNews.

В оголошенні, заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан закликає харків'ян, які мають медичну освіту, влаштуватися на роботу в одну з міських лікарень, де працюють відділення для хворих на COVID-19.

"У квітні ми зіткнемося з проблемою, що у нас фізично не буде людей, яких ми могли б включити до складу бригад. Тому я змушена звернутися до всіх, хто має медичну освіту", - заявила віцемер.

За її словами, за минулий рік (більшу частину якого в країні тривала епідемія COVID-19) кількість працюючих в медустановах Харкова зменшилася на 2 тис. осіб, тому у звичайних відділеннях персоналу не вистачає.

За словами віцемера, в ковідні бригади потрібні анестезіологи, кардіологи, терапевти, медсестри та молодший медичний персонал. Горбунова-Рубан обіцяє тим, хто вступить в бригади "більш високу зарплату", в тому числі закликає влаштовуватися на роботу студентів з середньою медосвітою.

Нагадаємо, що 17 березня, Харківська обласна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала міськраді відновити роботу мобільних бригад. Однак 18 березня Терехов заявив, що міськрада не буде відновлювати роботу мобільних COVID-бригад, оскільки це недоцільно. "Все робиться в поліклініках. Не потрібно робити ці мобільні бригади", - сказав Терехов.

У червні Харків за бюджетні кошти закупив 10 санітарних автомобілів для роботи бригад і доставки зразків в обласний лабораторний центр. Але з січня 2021 року бригади не працюють. І тепер, коли настала нова хвиля пандемії, людей катастрофічно не вистачає і нових не можуть набрати. Також у лікарні не проведені кисневі траси.

За останніми даними РНБО, захворюваність ковідом в Харкові продовжує зростати. Станом на 23 березня кількість хворих перевищила 96 тис. осіб. Протягом доби померло ще 12 осіб. У лікарнях Харкова катастрофічно не вистачає ліжко-місць для важких хворих, кисневих концентраторів і апаратів ШВЛ.

За даними МОЗ від сьогодні Харків і Харківська область опинилися у "помаранчевій" зоні.

Нагадаємо, що 20 березня у міськраді Харкова звернулися у прокуратуру через гуляння на Масницю, влаштованих Тереховим. Саме через ці гуляння у Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Раніше ми повідомляли, що Терехов особистим прикладом веде Харків в "лідери" за ковіду.

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