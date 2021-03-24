На Харківщині створять спецкомісії для розслідування високої смертності від коронавірусу
У Харківській області планують створити клініко-експертні комісії, які будуть аналізувати причини смертності пацієнтів з коронавірусом. Як вважають чиновники, це допоможе запобігти летальним результатам в майбутньому.
Як передає RegioNews, про це KharkivToday повідомив радник голови Харківської обласної державної адміністрації Олександр Галацан.
"На жаль, хочу сказати, що в попередні періоди керівництвом Міністерства охорони здоров'я скасували нормативні документи, які регулювали дію так званих клініко-експертних комісій, мета яких була як раз визначити причину смерті від того чи іншого захворювання, не тільки від COVID. Тоді COVID ще не було. Головна мета - не тільки причина смертності, а виявити певні заходи, щоб попередити такі випадки в майбутньому", - пояснив Галацан.
Він зазначає, що по області з'явиться кілька таких клініко-експертних комісій, а аналіз причин смертності від коронавірусу потрібен для того, щоб запобігти летальним випадкам.
У нас немає інструменту аналізу причин смертності, не можемо вивчити, що відбувалося з організмом людини під час попереднього періоду захворювання на COVID і зараз. Ми створимо все-таки в нашій області кілька клініко-експертних комісій", - сказав він.
Наголошується, що напружена ситуація з коронавірусом, збільшення нових випадків та смертей спостерігається по всій області.
Раніше повідомлялося, що з 23 березня МОЗ Харків і Харківська область опинилися у "помаранчевій" зоні.
Нагадаємо, що 20 березня у міськраді Харкова звернулися у прокуратуру через гуляння на Масницю, влаштованих Тереховим. Саме через ці гуляння у Харкові стрибок захворюваності ковідом.
Раніше ми повідомляли, що Терехов особистим прикладом веде Харків в "лідери" за ковіду.
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