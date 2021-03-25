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25 березня 2021, 17:35 14

СБУ обіцяє нові підозри у справі агента НАБУ Шевченка

25 березня 2021, 17:35 14
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Йому висувають звинувачення у продажу російської зброї в Ірак та Сирію
Йому висувають звинувачення у продажу російської зброї в Ірак та Сирію
Фото: Facebook
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У справі про створення незаконного збройного формування нардепом 8 скликання Семеном Семенченком та агентом НАБУ Євгеном Шевченком скоро будуть оголошені нові підозри.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш, передає RegioNews.

За його словами, на першому етапі розслідування основним фігурантам справи, які "фактично очолювали різні напрямки цієї ПВК", вручили шість підозр.

Підозри ще будуть, тому що нами призначена низка досліджень і експертиз. Будуть оголошуватися підозри іншим представникам цього незаконного збройного формування", - сказав Головаш.

За словами начальника Управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Костянтина Невмержицького, Служба безпеки України перевіряє Євгена Шевченка на предмет продажу російської зброї до Іраку, Сирії та Афганістану.

Службою безпеки перевіряється причетність безпосередньо Шевченка до налагодження продажу зброї з Російської Федерації до Іраку, Сирії і Афганістану”, - заявив Невмержицький.

Він також показав світлини, на яких Євген Шевченко зображений нібито із покупцями зброї. Крім того, агента НАБУ звинувачують у перепродажу клістронів, виготовлених у Росії.

Нагадаємо, 24 березня СБУ провела обшук у агента НАБУ Шевченка, його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань.

Того ж дня в Службі безпеки України заявили, що агент НАБУ Євген Шевченко спільно із нардепом 8 скликання Семеном Семенченком створив приватну військову компанію і займався постачанням в Україну з Росії військових товарів.

Пізніше агент НАБУ Шевченко заперечив свою причетність до звинувачень СБУ у створенні приватної армії.

НАБУ СБУ кримінальна справа Семен Семенченко Євген Шевченко

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