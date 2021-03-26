Акция под офисом президента: полиция составила протоколы еще на 4 активистов
Работники правоохранительных органов составили административные протоколы на четырех участников митинга под Офисом Президента, который состоялся 20 марта в Киеве.
Об этом этом сообщает Telegram-канал "Самозахист", передает RegioNews.
Известно, что админпротоколы составили на активистов Игоря Поташенкова и Олега Кобезкого (имя последнего фигурировало в обнародованном заместителем министра внутршних дел Антоном Геращенко видео).
Им инкриминируют ст. 195, ч.6 КоАП "Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств".
Также известно, что активисты Артур Ефименко и Вадим Адамов получили административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство и нецензурная брань в общественных местах).
Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.
Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.
"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.
Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.
Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта. "Слуга народа" внесла в Раду постановление об осуждении событий на Банковой.
Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.
Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко".