08:56  26 марта
В Украине продолжает рости количество новых случаев заражения COVID-19
13:50  26 марта
В Запорожье обрушилось шестиэтажное здание
18:30  26 марта
От начала суток в ООС оккупанты дважды прицельно обстреливали наши позиции
UA | RU
UA | RU
26 марта 2021, 17:04 20

Акция под офисом президента: полиция составила протоколы еще на 4 активистов

26 марта 2021, 17:04 20
Читайте також українською мовою
Всего в деле, которое расследуют правоохранители, фигурируют 9 участников акции
Всего в деле, которое расследуют правоохранители, фигурируют 9 участников акции
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Работники правоохранительных органов составили административные протоколы на четырех участников митинга под Офисом Президента, который состоялся 20 марта в Киеве.

Об этом этом сообщает Telegram-канал "Самозахист", передает RegioNews.

Известно, что админпротоколы составили на активистов Игоря Поташенкова и Олега Кобезкого (имя последнего фигурировало в обнародованном заместителем министра внутршних дел Антоном Геращенко видео).

Им инкриминируют ст. 195, ч.6 КоАП "Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств".

Также известно, что активисты Артур Ефименко и Вадим Адамов получили административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство и нецензурная брань в общественных местах).

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта. "Слуга народа" внесла в Раду постановление об осуждении событий на Банковой.

Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко".

подозрение Офис президента митинг уголовное дело полиция активисты

Офис президента после акции протеста будут отмывать еще несколько дней, - СМИ
26 марта 2021, 12:59
СБУ обещает новые подозрения по делу агента НАБУ Шевченко
25 марта 2021, 17:35
Вандализм на Банковой: одному из активистов объявили подозрение, другого отправили под арест
25 марта 2021, 09:49
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram