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25 березня 2021, 18:45 28

Катастрофа Ан-26 під Харковом: одного з підозрюваних випустили із СІЗО

25 березня 2021, 18:45 28
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Фото: ДСНС
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Суд змінив запобіжний захід для колишнього командира військової частини в Чугуєві В'ячеслава Глазунова, який проходить підозрюваним у  справі смертельної авіакатастрофи літака Ан-26 під Чугуєвим Харківської області.

Про це повідомила у Facebook його дружина Олена Глазунова, передає RegioNews.

В'ячеслава Глазунова випустили із Лук'янівського СІЗО, під домашнім арештом він буде знаходитися в Києві.

Олена Глазунова подякувала за підтримку авіаторам з кількох бригад та Союзу ветеранів АТО і зазначила, що стан здоров’я її чоловіка погіршився.

Загострилися всі хронічні професійні захворювання. Йому потрібна медична допомога", - написала вона.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. в ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

Харківська область АН-26 авіакатастрофа суд СІЗО

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