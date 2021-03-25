На Івано-Франківщині під суд піде жінка, яка поширювала фейки про COVID-вакцину

Жінка на своїй сторінці в Facebook поширила неправдиву інформацію щодо вакцини

Жінка на своїй сторінці в Facebook поширила неправдиву інформацію щодо вакцини

Рixabay

У Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області надійшло справу про притягнення до адміністративної відповідальності мешканки через поширення фейків про вакцину від коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Коломийський міськрайонний суд.

З протоколу про адміністративне правопорушення випливає, що жінка на своїй сторінці в Facebook поширила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення.

У суді повідомили, що жінку судитимуть за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку серед населення (ст. 173 — 1 КУоАН).

Раніше повідомлялося, що канікули в школах Івано-Франківська почнуться на місяць пізніше.