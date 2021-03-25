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25 березня 2021, 17:43 1

На Івано-Франківщині під суд піде жінка, яка поширювала фейки про COVID-вакцину

25 березня 2021, 17:43 1
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Жінка на своїй сторінці в Facebook поширила неправдиву інформацію щодо вакцини
Жінка на своїй сторінці в Facebook поширила неправдиву інформацію щодо вакцини
Рixabay
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У Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області надійшло справу про притягнення до адміністративної відповідальності мешканки через поширення фейків про вакцину від коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Коломийський міськрайонний суд.

З протоколу про адміністративне правопорушення випливає, що жінка на своїй сторінці в Facebook поширила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення.

У суді повідомили, що жінку судитимуть за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку серед населення (ст. 173 — 1 КУоАН).

Раніше повідомлялося, що канікули в школах Івано-Франківська почнуться на місяць пізніше.

суд коронавірус Україна Коломия Івано-Франківська область

 
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