Катастрофа Ан-26 под Харьковом: одного из подозреваемых выпустили из СИЗО

Ранее ему продлили срок содержания под стражей

Ранее ему продлили срок содержания под стражей

Фото: ГСЧС

Суд изменил меру пресечения для бывшего командира воинской части в Чугуеве Вячеслава Глазунова, который проходит подозреваемым по делу смертельной авиакатастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области.

Об этом сообщила в Facebook его жена Елена Глазунова, передает RegioNews.

Вячеслава Глазунова выпустили из Лукьяновского СИЗО, под домашним арестом он будет находиться в Киеве.

Елена Глазунова поблагодарила за поддержку авиаторов из нескольких бригад и Союза ветеранов АТО и отметила, что состояние здоровья ее мужа ухудшилось.

Обострились все хронические профессиональные заболевания. Ему нужна медицинская помощь", - написала она.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.