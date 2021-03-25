Справа "Приватбанку”: одній із підозрюваних призначили 2,7 млн застави

Також у неї вилучили закордонний паспорт

Також у неї вилучили закордонний паспорт

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 25 березня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишньої працівниці “Приватбанку”, яку підозрюють у причетності до виведення 8,2 млрд гривень із банку перед його націоналізацією та розтраті понад 136 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС, передає RegioNews.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до колишньої працівниці одного із найбільших націоналізованих українських банків запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 744 тис 430 гривень”, - йдеться в повідомленні.

Її підозрюють в пособництві при розтраті чужого майна у змові шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч.2 ст.27 ч.5. ст.191 ККУ).

Підозрювана зобов’язана прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива або суду, не залишати Дніпропетровську область без дозволу слідства та повідомляти про зміну місця проживання та роботи.

Крім того, вона має здати на зберігання паспорт та інші документи, які надають право на виїзд за кордон. Міра запобіжного заходу буде діяти до 25 травня 2021 року.

Нагадаємо, 22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи "Приватбанку". Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.

Також генпрокурор Венедіктова повідомила, що кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри. Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків.

15 березня НАБУ і САП вручили підозри ще трьом особам у справі "ПриватБанку", до кримінальної відповідальності в обох епізодах цієї справи притягнули п'ять людей.