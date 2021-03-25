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25 березня 2021, 17:08 22

Обвинувачення має право розпочати процедуру екстрадиції Януковича - Офіс Генпрокурора

25 березня 2021, 17:08 22
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Фото з відкритих джерел
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Сторона обвинувачення наразі має право розпочати стосовно експрезидента України Віктора Януковича процедуру екстрадиції.

Про це заявили у пресслужбі Офісі Генпрокурора після рішення апеляційної інстанції стосовно Януковича, передає RegioNews.

Наразі сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), — йдеться в повідомленні.

Про це в Офісі Генпрокурора повідомили після рішення Київського апеляційного суду про залишення в силі рішення суду першої інстанції про застосування заочного арешту до експрезидента України Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

Як повідомлялося, сьогодні Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади. Захист апелював до процесуальних порушень.

Віктор Янукович екстрадиція суд Офіс генпрокурора розслідування

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