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23 березня 2021, 14:44 13

Біля Печерського райсуду мітингують на підтримку затриманого під ОП активіста

23 березня 2021, 14:44 13
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Затриманий активіст Владислав Сорда бив вікна в Офісі президента
Затриманий активіст Владислав Сорда бив вікна в Офісі президента
Фото: censor.net
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Під стінами Печерського районного суду міста Києва проходить акція на підтримку затриманого після акції під Офісом президента активіста Владислава Сорда. В даний момент у суді йому мають обрати запобіжний захід.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Так, підтримати підозрюваного прийшли представники націоналістів, в тому числі один з організаторів мітингу на Банковій Сергій Філімонов, якому сьогодні вручили підозру у хуліганських діях із зброєю і нанесенні ушкоджень правоохоронцю.

Філімонов порадив заступнику голови МВС Антону Геращенко "просохнути", оскільки спочатку він заявляв, що постраждалих немає, а тепер Філімонову виписали підозру про нанесення тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Націоналіст продовжує стверджувати, що розфарбовані стіни ОП - це перформанс для Зеленського, який їх не чує, тому прихильники Стерненко хотіли, щоб він їх побачив.

Наголошується, що під судом сталася перепалка між націоналістом Євгеном Строканем і журналістом телеканалу "Наш" Артуром Страховим. "Строкань впевнений, що Страхов написав заяву на націоналістку Віту Заверуху, але журналіст це заперечує", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка". В Нацполіції відзначили, що фактом подій під ОП порушили ще одну справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зараз готуються ще кілька нових підозр учасникам заворушень.

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