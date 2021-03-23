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23 березня 2021, 15:32 18

Суд обрав запобіжний захід активісту Сорду

23 березня 2021, 15:32 18
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Поліція підозрює його в тому, що він бив шибки в Офісі президента
Поліція підозрює його в тому, що він бив шибки в Офісі президента
Фото: з відкритих джерел
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Печерський районний суд міста Києва сьогодні, 23 березня обрав запобіжний захід затриманому на акції під Офісом президента Владиславу Стафійчуку (Сорду). Активісту призначили цілодобовий домашній арешт.

Про це передає RegioNews з посиланням на LB.ua.

Зазначається, що саме сторона обвинувачення клопотала про покарання у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Владиславу Стафійчуку (Сорду) призначили цілодобовий домашній арешт", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Владислав Сорд - вінничанин, ветеран російсько-української війни на Донбасі. Він воював у "Правому секторі", "Азові" та 93-ій механізованій бригаді. Брав участь у бойових діях у Пісках, Іловайську, на шахті "Бутівка".

Нагадаємо, що націоналісти прийшли під будівлю суду, щоб підтримати Владислава Сорда, якого поліція підозрює в тому, що він бив шибки в Офісі президента. Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід.

Раніше, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка". В Нацполіції відзначили, що фактом подій під ОП порушили ще одну справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зараз готуються ще кілька нових підозр учасникам заворушень.

суд Офіс президента митинг поліція протести активісти

 
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