Суд обрав запобіжний захід активісту Сорду

Поліція підозрює його в тому, що він бив шибки в Офісі президента

Поліція підозрює його в тому, що він бив шибки в Офісі президента

Фото: з відкритих джерел

Печерський районний суд міста Києва сьогодні, 23 березня обрав запобіжний захід затриманому на акції під Офісом президента Владиславу Стафійчуку (Сорду). Активісту призначили цілодобовий домашній арешт.

Про це передає RegioNews з посиланням на LB.ua. Зазначається, що саме сторона обвинувачення клопотала про покарання у вигляді цілодобового домашнього арешту. Владиславу Стафійчуку (Сорду) призначили цілодобовий домашній арешт", - йдеться у повідомленні. Відомо, що Владислав Сорд - вінничанин, ветеран російсько-української війни на Донбасі. Він воював у "Правому секторі", "Азові" та 93-ій механізованій бригаді. Брав участь у бойових діях у Пісках, Іловайську, на шахті "Бутівка". Нагадаємо, що націоналісти прийшли під будівлю суду, щоб підтримати Владислава Сорда, якого поліція підозрює в тому, що він бив шибки в Офісі президента. Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід. Раніше, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка". В Нацполіції відзначили, що фактом подій під ОП порушили ще одну справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зараз готуються ще кілька нових підозр учасникам заворушень.

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