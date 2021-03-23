Погром на Банковой: СМИ узнали содержание постановления от "Слуги народа"

В правящей партии ждут на еженедельные отчеты от силовиков о ходе расследования дела

В правящей партии ждут на еженедельные отчеты от силовиков о ходе расследования дела

Фото: из открытых источников

В проекте постановления относительно акции протеста возле Офиса президента 20 марта, который депутаты от "Слуги народа" внесли в Раду, осуждаются действия активистов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на текст проекта постановления, который оказался у журналистов, передает RegioNews.

В случае принятия документа МВД, СБУ и ГБР должны обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий на Банковой.

Также правоохранители должны изучить обстоятельства, сопровождавшие события возле ОПУ на предмет организации или участия в реализации указанных событий любых политических партий или связанных с ними лиц.

Определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством", - цитирует издание "слуг народа".

Силовики каждую неделю в порядке, предусмотренном законодательством, должны будут предоставлять Комитету Рады по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий 20 марта.

Кроме того, Государственное управление делами должно в течение трех дней подать в Верховную Раду информацию об объеме причиненного зданию вреда.

После установления участников событий, произошедших возле ОПУ, которые нанесли ущерб зданию в сотрудничестве с другими органами государственной власти, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного ущерба", - говорится в постановлении.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта. "Слуга народа" внесла в Раду постановление об осуждении событий на Банковой.

Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко".