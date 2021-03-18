Микитась вирішив не оскаржувати передачу справи Татарова від НАБУ до СБУ

У справі квартир Нацгвардії, крім Максима Микитася, фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров

У справі квартир Нацгвардії, крім Максима Микитася, фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров

Фото: із відкритих джерел

Народний депутат 8 скликання і колишній директор будівельної корпорації “Укрбуд” Максим Микитась відмовився від апеляційної скарги, у якій раніше просив скасувати ухвалу Печерського суду міста Києва щодо передачі справи квартир Нацгвардії від НАБУ до СБУ.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду, передає RegioNews.

Відомо, що відмови Максима Микитася від скарги надійшли до суду 15 березня.

Розглянувши відмови від апеляційних скарг, подані прокурором САП, підозрюваним Микитасем та його захисником Габріеляном на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 14 грудня, Апеляційна палата постановила прийняти відмови та закрити апеляційне провадження", – розповів суддя Микола Глотов.

За його словами, матеріали справи, які мало надати Державне бюро розслідувань, так не надійшли до Вищого антикорупційного суду.

Адвокат Максима Микитася Артур Габріелян сказав Суспільному, що відмовилися від скарги тому, що закінчились строки її розгляду.

Немає змісту, оскільки строки закінчилися і справа має бути в будь-якому випадку закрита. В тому числі і щодо Максима Микитася, бо він по цій справі теж має підозру", – розповів Габріелян.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

12 березня суд відпустив із СІЗО екснардепа Максима Микитася, йому була змінена міра запобіжного заходу.