07:36  10 листопада
На Львівщині маленька дівчинка проковтнула будівельний шуруп
09:56  10 листопада
У Житомирі в ліцеї побилися дев'ятикласниці: що відомо про інцидент
10:53  10 листопада
На Львівщині автомобіль зіткнувся з підводою: травмовані двоє людей і двоє коней
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2026, 11:26

У Ладижині після російської атаки оголосили триденну жалобу за загиблими

10 листопада 2026, 11:26
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Ладижинській громаді на Вінниччині оголосили триденну жалобу за двома людьми, які загинули внаслідок російської атаки безпілотників

Про це повідомив секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць у Telegram, передає RegioNews.

За його словами, жалоба триватиме три дні, починаючи відсьогодні.

Також ворожий удар пошкодив цивільну інфраструктуру

Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада російські війська атакували цивільне підприємство у Вінницькій області. Внаслідок атаки на території підприємства зафіксовані руйнування. Загинули двоє людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область Ладижин загиблі атака російська армія День траура
Російський удар по Кропивницькому: двоє охоронців із тяжкими опіками в лікарні
10 листопада 2026, 09:45
Троє поранених, пошкоджені будинки й автівки: наслідки атак по Запорізькій області
10 листопада 2026, 08:40
Авіаудар РФ по Комишувасі: під завалами ще можуть перебувати 19 людей
10 листопада 2026, 07:24
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Рівненщині працівниця ГО привласнила чверть мільйона страхових виплат людей
10 листопада 2026, 12:30
Росіяни скинули три авіабомби на центр Слов'янська: масштабні руйнування
10 листопада 2026, 12:13
Рада ухвалила закон про боротьбу з міжнародною корупцією: що зміниться
10 листопада 2026, 12:03
На Рівненщині під час пожежі в літній кухні загинула жінка
10 листопада 2026, 11:49
Удари РФ по енергетиці: є знеструмлення у шести областях
10 листопада 2026, 11:36
Україна, США та Росія розпочали тристоронні переговори в Абу-Дабі
10 листопада 2026, 11:34
США після виборів: чому програв Трамп і що це означає для України
10 листопада 2026, 11:17
На Львівщині автомобіль зіткнувся з підводою: травмовані двоє людей і двоє коней
10 листопада 2026, 10:53
Нові факти у справі "Карфаген": в ОГП розпочали службове розслідування
10 листопада 2026, 10:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Микола Княжицький
Всі блоги »