У Ладижині після російської атаки оголосили триденну жалобу за загиблими

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У Ладижинській громаді на Вінниччині оголосили триденну жалобу за двома людьми, які загинули внаслідок російської атаки безпілотників

Про це повідомив секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць у Telegram, передає RegioNews.

За його словами, жалоба триватиме три дні, починаючи відсьогодні.

Також ворожий удар пошкодив цивільну інфраструктуру

Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада російські війська атакували цивільне підприємство у Вінницькій області. Внаслідок атаки на території підприємства зафіксовані руйнування. Загинули двоє людей.