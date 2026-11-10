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10 листопада 2026, 10:48

Нові факти у справі "Карфаген": в ОГП розпочали службове розслідування

10 листопада 2026, 10:48
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Офіс Генерального прокурора розпочав службове розслідування за новими фактами, оприлюдненими під час другого етапу операції "Карфаген"

Про це повідомила пресслужба ОГП, передає RegioNews.

Зокрема, перевірять можливе сприяння працівників прокуратури у поверненні майна, вилученого у справах про незаконну діяльність кол-центрів і мережі U420.

Відповідний наказ видав виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський.

Підставою для розслідування стали матеріали медіамоніторингу, зокрема публікації про можливу причетність невстановлених службових осіб органів прокуратури до повернення вилученого майна.

Під час службової перевірки з'ясують, чи могли працівники прокуратури використовувати свої повноваження або службовий статус у приватних інтересах, впливати на роботу інших посадовців або вчиняти інші неправомірні дії.

За результатами розслідування, якщо для цього будуть підстави, в Офісі Генерального прокурора ухвалять відповідні рішення в межах своїх повноважень.

Операція "Карфаген": подробиці

4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

  • "Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;
  • "Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";
  • "Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;
  • "Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;
  • "Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;
  • "Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Справа охоплює не лише СБУ, а й представників Нацполіції, прокуратури та кримінального середовища.

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген".

Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції. Посадовця взяли під варту на 60 днів – до 3 січня 2027 року включно.

6 листопада заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександра Дем'янчука відправили під варту до 2 січня наступного року.

Генерал-майора Сергія Дуку відправили під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 мільйонів гривень.

За даними ЗМІ, в регіональних управліннях Служби безпеки зі співробітників вимагають кошти на заставу Дуці. Оперативників нібито зобов'язали перерахувати по 50 тисяч гривень, а начальників секторів, відділів та їхніх заступників – по 150 тисяч гривень.

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Офіс генпрокурора Єгор Левченко (Буркін) кол-центр Хімпром службове розслідування U420 Карфаген Єгор Буркін
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