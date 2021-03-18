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18 березня 2021, 17:38 69

Суд виправдав Пашинського у справі про стрілянину з потерпілим

18 березня 2021, 17:38 69
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Також йому повернуть пістолет з якого він стріляв
Також йому повернуть пістолет з якого він стріляв
Фото: УНІАН
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Васильківський міськрайонний суд Київської області виніс виправдувальний вирок народному депутатові чотирьох скликань Верховної Ради Сергію Пашинському, який звинувачувався у стрільбі в людини. Також йому повернуть пістолет з якого він стріляв.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Грати".

На засіданні суд дійшов висновку, що сторона звинувачення не змогла довести винуватість Пашинського. Його повністю виправдали і постановили повернути пістолет Глок. На думку Пашинського, виправдання в суді стане тільки першим кроком в очищенні його імені.

"Процесуальний прокурор у цій справі Рябошапка навмисне кваліфікував цей інцидент за статтею 121, знаючи, що там немає складу злочину. Він це зробив виключно з однією метою: щоб показати свою псевдоборотьбу з корупцією і, щоб засадити мене в СІЗО. Тому що санкція за цією статтею передбачає тюремне ув'язнення. Суд розклав це все на атоми і молекули. Я повністю виправданий. Але, на жаль, це тільки перший крок в очищенні мого імені від тієї брехні, яка була інспірована РФ і її агентурою тут", - заявив Пашинський.

Нагадаємо, що потерпілий від стрільби Пашинського відкликав свій позов.

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