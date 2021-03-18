Суд виправдав Пашинського у справі про стрілянину з потерпілим

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Грати".

На засіданні суд дійшов висновку, що сторона звинувачення не змогла довести винуватість Пашинського. Його повністю виправдали і постановили повернути пістолет Глок. На думку Пашинського, виправдання в суді стане тільки першим кроком в очищенні його імені.

"Процесуальний прокурор у цій справі Рябошапка навмисне кваліфікував цей інцидент за статтею 121, знаючи, що там немає складу злочину. Він це зробив виключно з однією метою: щоб показати свою псевдоборотьбу з корупцією і, щоб засадити мене в СІЗО. Тому що санкція за цією статтею передбачає тюремне ув'язнення. Суд розклав це все на атоми і молекули. Я повністю виправданий. Але, на жаль, це тільки перший крок в очищенні мого імені від тієї брехні, яка була інспірована РФ і її агентурою тут", - заявив Пашинський.