Справа "Роттердам+": суд знову відмовив у відводі прокурора, який двічі закривав справу
Рішення прийняв Вищий антикорупційний суд
Рішення прийняв Вищий антикорупційний суд
Вищий антикорупційний суд відмовив у відводі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Пономаренка від справи "Роттердам+".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.
Заяву про відвід прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури...Пономаренка від участі в кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24 березня 2017 року, залишити без задоволення, — сказала суддя.
Пономаренко вже двічі закривав цю справу.
Як повідомлялося, 21 січня прокурор САП вдруге закрив справу "Роттердам+”.
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