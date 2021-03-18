09:02  18 березня
В Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу
09:24  18 березня
У Раді оцінили можливість денонсації Харківських угод
16:18  18 березня
На Донбасі знову загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
18 березня 2021, 17:00 6

Справа "Роттердам+": суд знову відмовив у відводі прокурора, який двічі закривав справу

18 березня 2021, 17:00 6
Читайте также на русском языке
Рішення прийняв Вищий антикорупційний суд
Рішення прийняв Вищий антикорупційний суд
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд відмовив у відводі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Пономаренка від справи "Роттердам+".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Заяву про відвід прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури...Пономаренка від участі в кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24 березня 2017 року, залишити без задоволення, — сказала суддя.

Пономаренко вже двічі закривав цю справу.

Як повідомлялося, 21 січня прокурор САП вдруге закрив справу "Роттердам+”.

Роттердам+ суд ВАКС прокурор відмова

Суд залишив під вартою політолога Дудкіна, якого підозрюють у держзраді
18 березня 2021, 16:39
Справа судді Вовка та ОАСК: завершено досудове розслідування
18 березня 2021, 08:41
Суд відмовив в апеляції рішення про арешт нафтопродуктопроводу Медведчука, - ЗМІ
17 березня 2021, 10:56
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Сто днів Полоскова: на яких китах пливе до світлого майбутнього голова Закарпатської ОДА
Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram