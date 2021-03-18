Суд залишив під вартою політолога Дудкіна, якого підозрюють у держзраді

Він був частим гостем підсанкційних телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Він був частим гостем підсанкційних телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 18 березня в Апеляційному суді міста Києва планували переглянути запобіжний захід для політичного експерта Юрія Дудкіна, якого СБУ затримала за підозрою у державній зраді.

Про це повідомляє видання Pavlovsky.news, передає RegioNews.

Відомо, що дудкін з 25 лютого перебуває у слідчому ізоляторі. Запобіжний захід не переглянули, оскільки сторона обвинувачення не з'явилася на засідання.

Журналіста на поруки готові були взяти нардепи від ОПЗЖ Ілля Ківа і Андрій Лесик, але засідання закінчилося так і не розпочавшись. Суд прийняв рішення, що не може розглядати справу без прокурора. Тому засідання перенесли на 23 березня 18:00”, - йдеться в повідомленні.

Дудкін і його адвокати заявили, що в такий спосіб прокуратура відтягує розгляд справи, тому що не готова надати доказів для утримання політолога під вартою.

Нагадаємо, вранці 24 лютого політексперт Дудкін заявив про обшуки у себе вдома і що його звинувачують у державній зраді.

Того ж дня СБУ вручила підозру у держзраді Дудкіну, його звинувачують у причетності до підривної діяльності на користь російських спецслужб.

25 лютого підозрюваного в держзраді політексперта Дудкіна заарештували на два місяці.