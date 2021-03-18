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18 марта 2021, 21:53 11

Микитась решил не оспаривать передачу дела Татарова от НАБУ в СБУ

18 марта 2021, 21:53 11
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В деле квартир Нацгвардии, кроме Максима Микитася, фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров
В деле квартир Нацгвардии, кроме Максима Микитася, фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров
Фото: из открытых источников
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Народный депутат 8 созыва и бывший директор строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась отказался от апелляционной жалобы, в которой ранее просил отменить постановление Печерского суда города Киева о передаче дела квартир Нацгвардии от НАБУ в СБУ.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, передает RegioNews.

Известно, что отказы Максима Микитася от жалобы поступили в суд 15 марта.

Рассмотрев отказы от апелляционных жалоб, представленные прокурором САП, подозреваемым Микитасем и его защитником Габриеляном на постановление следственного судьи Печерского райсуда от 14 декабря, Апелляционная палата постановила принять отказы и закрыть апелляционное производство", - рассказал судья Николай Глотов.

По его словам, материалы дела, которые должно было предоставить Государственное бюро расследований, так не поступили в Высший антикоррупционный суд.

Адвокат Максима Микитася Артур Габриелян сказал Суспільному, что отказались от жалобы потому, что закончились сроки ее рассмотрения.

Нет смысла, поскольку сроки закончились и дело должно быть в любом случае закрыто. В том числе и по Максиму Микитасю, потому что он по этому делу тоже имеет подозрение", - рассказал Габриелян.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписала подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило о подозрении в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

12 марта суд отпустил из СИЗО экс-нардепа Максима Микитася, ему была изменена мера пресечения.

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