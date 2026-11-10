Україна, США та Росія розпочали тристоронні переговори в Абу-Дабі

Ілюстративне фото: ТСН

Україна, США та Росія розпочали тристоронній етап переговорів. Сторони обговорюють ключові питання припинення бойових дій та шляхи наближення миру

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, передає RegioNews.

За його словами, переговори відбуваються відповідно до завдань, визначених президентом України Володимиром Зеленським.

"На порядку денному – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру", – зазначив Умєров.

Як відомо, раніше Умєров розповів, що українська делегація розпочала переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах із координаційної зустрічі з американськими та європейськими партнерами. Під час першого раунду зустрічі сторони звіряють позиції та координують подальші кроки перед наступним етапом переговорів.

Нагадаємо, 10-11 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі на робочому рівні відбудуться переговори між Україною та Росією. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

Президент США Дональд Трамп припустив, що після завершення війни Україна залишиться вільною та незалежною державою, однак може мати "трохи іншу форму".