Суд відпустив із СІЗО екснардепа Максима Микитася - адвокат

Йому була змінена міра запобіжного заходу

Йому була змінена міра запобіжного заходу

Фото: Facebook

Сьогодні, 12 березня Шевченківський районній суд міста Києва задовольнив клопотання адвокатів і дозволив випустити із СІЗО колишнього керівника компанії "Укрбуд" і нардепа 8 скликання Максима Микитася.

Про це у Facebook повідомив його адвокат Артур Габрієлян, передає RegioNews.

Микитася раніше взяли під варту за підозрою у викраденні людини.

Справедливість перемогла. Задоволено моє клопотання. Максим Микитась звільнений з-під варти, і він їде додому", - написав адвокат.

Інший адвокат Максима Микитася Євген Грушовець розповів, що суд змінив для підозрюваного запобіжний захід.

Запобіжний захід змінено на нічний домашній арешт", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

29 грудня Нацполіція провела обшук в будинку Микитася, йому вручили підозру.

30 грудня Микитась з'явився на судове засідання і заявив про тиск і погрози, хоча Нацполіція заявляла, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана з корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

Згодом стало відомо, що Микитась заперечує угоду зі слідством в обмін на свідчення. Основна ж причина, по якій він дав свідчення про корупційні зв'язки Татарова - особисті мотиви.

20 січня Апеляційний суд Києва залишив під арештом Микитася. Він залишиться під вартою до 27 лютого.